La stagione di Milinkovic-Savic comincia come era finita: prova pessima per il portiere cercato dalla Fiorentina – VIDEO

C’è stato un momento in cui Vanja Milinkovic-Savic sembrava davvero poter diventare il nuovo portiere della Fiorentina. La trattativa era impostata, la dirigenza viola decisa, poi però il Torino ha alzato la richiesta e non se n’è fatto di niente. Per fortuna, oseremmo dire, perché Milinkovic-Savic è un nome che non ha mai convinto in virtù di uno scorso campionato in cui ha mostrato più di una lacuna.

E la nuova stagione, per lui, non è certo iniziata meglio. Messo in campo da Juric nel secondo tempo dell’amichevole contro l’Eintracht Francoforte (persa 3-1), Milinkovic-Savic ha prima respinto goffamente e centrale un tiro di Lindstrom favorendone la ribattuta in rete (minuto 2:05 del video). Poi, non è apparso particolarmente reattivo sul tap in di Alario che è valso il 3-0 (minuto 2:35 del video).

Non parliamo di errori clamorosi, ma comunque di situazioni in cui Milinkovic-Savic è sembrato tutto fuorché sicuro. E se è vero che non si può giudicare un giocatore da una partita di inizio stagione, è anche vero che Juric potrebbe avere un problema in porta. Situazione da cui è riuscita a salvarsi la Fiorentina, che con Gollini e Terracciano può ambire a ben altri risultati.