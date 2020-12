La stampa filo-juventina stronca l’arbitro: “Il fischio d’inizio è in orario. Da lì in poi non ne azzecca più una”

La vittoria della Fiorentina all’Allianz Stadium contro la Juventus non è andata giù alla sponda bianconera di Torino. Tuttosport, nella sua edizione odierna, ha dato molte delle colpe per il ko al direttore di gara, Federico La Penna. Il titolo della pagina dedicata alle pagelle è piuttosto eloquente: “Peggio di Bonucci soltanto l’arbitro“.

Il fischietto della sezione di Roma 1 si è visto assegnare un 2 in pagella. Con la seguente motivazione: “Eccellente avvio: il fischio d’inizio è in orario. Da lì in poi non ne azzecca più una, eccetto il rosso a Cuadrado“.

Si tratta, ovviamente, di una valutazione di parte che non rispetta quello che si è visto in campo. E che non dà i giusti meriti alla Fiorentina per una vittoria, checché ne dicano su Tuttosport, destinata ad entrare nei libri di storia.