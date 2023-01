La statistica “coerente”: “Con il gol di Luperto, i primatisti di presenze senza gol in Serie A restano Venuti e Igor”

Si dice spesso che la Fiorentina fa fatica a segnare e nel mirino ci finiscono inevitabilmente gli attaccanti. Non che negli altri reparti però le cose vadano meglio e infatti nella particolarissima e beffarda statistica citata da Giuseppe Pastore, con il gol segnato da Luperto pochi minuti fa in Empoli-Torino, in vetta alla classifica delle presenze senza gol in A ci sono ben due calciatori della Fiorentina: Venuti con 107 e Igor con 91.

