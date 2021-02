La statistica drammatica che preoccupa la Fiorentina

Ventuno gol. Solo il Parma ha fatto peggio in Serie A. Come sottolinea La Gazzetta dello Sport, c’è un dato statistico che preoccupa Cesare Prandelli: la Fiorentina segna con il contagocce. Una realtà inconsueta. Nella sua storia la società viola ha sempre avuto squadre che avevano grande facilità a scaraventare palloni in rete. Trascinate da fenomeni quali Graziani, Batistuta, Luca Toni, Mutu, Gilardino. Per non tornare ancora più indietro a Uccellino Hamrin, implacabile dentro l’area di rigore avversaria. Il problema diventa ancora più delicato considerato che, nelle prossime tre partite, la Fiorentina affronterà Sampdoria, Spezia e Udinese. Tre gare che, nei desideri di patron Rocco Commisso, dovrebbero portare i viola lontano dalla zona-rischio della classifica. Quindi, servono vittorie, servono reti. Serve quella capacità offensiva che la squadra non riesce a mettere in campo da troppo tempo.

