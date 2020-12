La stoccata a Ribery: “Quando punta l’uomo perde palla e si ferma mettendo in difficoltà la squadra. Con lui in campo è come giocare in dieci”

Il giornalista del Corriere dello Sport Alessandro Bocci ha parlato a Radio Bruno Toscana spendendo parole forti sul fuoriclasse della Fiorentina Franck Ribery: “Ora come ora con lui in campo è come giocare in dieci. Si intestardisce troppo e quando punta l’uomo il più delle volte perde palla e si ferma, mettendo in difficoltà tutta la squadra. Detto questo, penso che Prandelli non rinuncerà mai a lui in quanto si tratta del miglior giocatore che ha disposizione. Spero ritrovi presto la condizione e torni a fare la differenza”.

