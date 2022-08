La strada che collega (ancora) Firenze e La Spezia: c’entra Benassi? E attenzione ai club su Kouamé

Il calciomercato della Fiorentina non è terminato, soprattutto in uscita. È partito Bartlomiej Dragowski, che ha firmato per lo Spezia e ha lasciato la Viola dopo sei stagioni. E potrebbe essere che non sia l’ultimo affare che collega i bianconeri a Firenze. La società di Platek è infatti interessata a due centrocampisti viola: Szymon Zurkowski e Marco Benassi.

Per quanto riguarda il polacco, non è un affare semplice per lo Spezia: ci sono anche Empoli e Bologna su di lui, oltre a una partenza tutt’altro che sicura. Servirà capire la volontà di mister Italiano. Benassi, dopo l’esperienza di sei mesi in prestito a Empoli, potrebbe partire nuovamente.

Attenzione anche a un interesse, sempre da parte dei bianconeri, per Christian Kouamé. L’ivoriano attrae anche all’estero: come riportato ieri da Sky Sport, Brighton e Augsburg si sono mossi per lui.