Contro l’RFS Riga, vedremo sicuramente una Fiorentina inedita per molti aspetti. Anche la difesa, in particolare il settore centrale, non fa eccezione.

A meno di sorprese, nel bel mezzo del reparto arretrato, partiranno Martinez Quarta e Ranieri, ovvero la strana coppia, Lucas & Luca, che dovrà sopperire ad una doppia assenza: Milenkovic e Igor sono out. Il serbo è alle prese con un infortunio che potrebbe fargli perdere tutte le gare che mancano da qui alla sosta per le Nazionali. Il brasiliano invece è squalificato in Coppa e tornerà a disposizione dell’allenatore per la trasferta di campionato contro il Bologna.