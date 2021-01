La strana lotta per il posto da vice Ribery, con un Montiel escluso a priori

L’idea di Prandelli è chiara: per Tofol Montiel non è ancora il momento di dare una mano alla sua squadra, nonostante poi la sopravvivenza in Coppa Italia della Fiorentina dipenda essenzialmente da un suo bel tiro di sinistro a Udine. In campionato però il tecnico di Orzinuovi non ha mai fatto ricorso al giovane spagnolo, nonostante nell’attacco della sua squadra gli interpreti non abbondino esattamente. Anzi, ora che Ribery è più fuori che dentro dalla partita di domani, si è aperta una lotta imprevedibile per la sua sostituzione, a cui non dovrebbe prendere parte Kouame: il più accreditato resta Eysseric, con qualche chance magari per Callejon, che naturalmente da seconda punta sarebbe snaturato, ma questa non è una novità. Per Montiel invece la strada sembra segnata: dovrebbe partire in prestito perché lui a Firenze non c’è spazio al momento.

0 0 vote Article Rating