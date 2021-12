La straordinaria notte di Ikoné in Champions League: due assist nella vittoria che consegna al Lille il primo posto nel girone. VIDEO

Jonathan Ikoné sembrerebbe ormai prossimo a diventare un giocatore della Fiorentina. L’intesa tra le parti c’è, il sì del giocatore anche, ma per l’ufficialità bisognerà aspettare gennaio. Nel frattempo, Ikoné ha giocato la Champions League con il Lille e ieri sera è stato grande protagonista.

Nella sfida vinta 3-1 contro il Wolfsburg, decisiva per consegnare al Lille il primo posto nel girone, Ikonè ha infatti servito due meravigliosi assist. Quello per il gol dell’1-0, un cross rasoterra per Ylmaz dopo essere scappato via sulla fascia, e quello per il gol del 3-0, un passaggio perfetto a Angel Gomes dopo aver recuperato palla.

Non solo, Ikoné ha anche sfiorato due volte la gioia personale. Prima con una conclusione di sinistro deviata in corner da Casteels, poi con un dribbling ubriacante concluso da un tiro secco ancora parato dal portiere. Insomma una gran bella prestazione davanti agli occhi dei tifosi della Fiorentina, che sperano di poterlo vedere presto con addosso la maglia viola.