La strategia della Fiorentina per prendere Sabiri

Una cosa è certa: l’operazione Sabiri non sarà più un’operazione low cost. Non che quando la Fiorentina si è avvicinata al giocatore, la trattativa avrebbe potuto avere contorni finanziariamente bassi, ma come scrive La Nazione, adesso che il Mondiale sta esaltando il Marocco, e soprattutto con la Samp vicina a un passaggio di proprietà e consapevole che Sabiri è senza dubbio un tesoro prezioso, l’affare non sarà proprio una passeggiata.

I blucerchiati chiedono 15 milioni, i viola sono pronti a spenderne 10. Dunque ci sono ancora – esattamente – 5 milioni di euro a dividere il presente e l’eventuale futuro a Firenze del centrocampista. Non pochi, è vero, ma l’inserimento di contropartite tecniche (Zurkowski in prima fila e Maleh a inseguire) potrà rendere tutto meno… impossibile.