La strategia di Pradè: Tutto all’ultimo tuffo. Gomez rimane l’obiettivo principale

Oggi dovrebbe essere il giorno giusto per il summit di mercato della Fiorentina. Intanto su questo argomento si legge sul Corriere Fiorentino che la strategia di Pradè sarà quella di fare tutto all’ultimo tuffo. Con un obiettivo principale: arrivare a prendere il Papu Gomez. Il giocatore, com’è noto, è in rottura con l’Atalanta e con il tecnico Gasperini, che ha deciso di non schierarlo più dopo un pesante diverbio.

Sempre più difficile invece arrivare a Caicedo, visto che Inzaghi lo considera importante per la sua Lazio.