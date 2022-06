La strategia di Ramadani che collega la possibile cessione di Milenkovic al rinnovo di Italiano

Sulle pagine del Corriere dello Sport – Stadio di oggi si parla dell’incontro a Milano tra la Fiorentina e Ramadani qualche giorno fa si è inevitabilmente parlato anche del futuro del difensore Nikola Milenkovic. Il rapporto tra le parti è buono e la disponibilità ad un nuovo rinnovo con i viola da parte del giocatore ci sarebbe ancora. L’intenzione del procuratore sembra però quella di voler collegare il nuovo accordo del tecnico Vincenzo Italiano, fino al 2024 con opzione, con la partenza del centrale serbo verso altre destinazioni.

Questa tattica torna utile allo stesso Ramadani per dar forza alla propria posizione e garantire nello stesso tempo all’allenatore l’ingaggio di 2 milioni chiesto oltre un mese fa. Su Milenkovic per adesso la Fiorentina ha scelto di prendere tempo dato che l’intenzione è quella di volerci puntare ancora. Risulta comunque chiaro che, rispetto all’anno scorso, potrebbe essere molto più difficile trattenere il difensore a Firenze. Inoltre il suo valore sul mercato, al netto della prossima scadenza di contratto, non supera i 15-20 milioni.