La sua squadra rimane in otto e il presidente del Vado inveisce contro l’arbitro dal microfono dello speaker – VIDEO

Una domenica surreale quella che si è vissuta durante il derby ligure di Serie D tra Vado e Ligorna, vinto dalla formazione ospite per 2-4. Godendo di una netta superiorità numerica, dato che i padroni di casa hanno giocato tutta il secondo tempo in otto uomini, il Ligorna è riuscito a strappare un successo esterno. Una situazione non gradita dal presidente della squadra di casa, Franco Tarabotto, che ha trovato il modo per farsi riconoscere.

Ritenuto l’arbitraggio insoddisfacente, il presidente del Vado, a un certo momento della gara, si è impossessato del microfono allo speaker dell’impianto per iniziare a insultare contro il direttore di gara in modo chiaro e inequivocabile, come si può ascoltare dal video sotto riportato. Una situazione paradossale, ed inaccettabile, che certifica ancora una volta come ci sia troppo caos intorno alle decisioni degli arbitri in Italia.

Di seguito il video di cui sopra si fa riferimento: