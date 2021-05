La suggestione Calhanoglu per la Fiorentina: i dettagli

La stagione del Milan si è conclusa con la qualificazione in Champions League, ma la sessione di calciomercato non è cominciata nel miglior modo possibile. Il club rossonero, tramite le parole di Paolo Maldini, ha di fatto ufficializzato l’addio di Gianluigi Donnarumma, in scadenza di contratto a fine stagione.

Anche Hakan Calhanoglu è in scadenza tra un mese e le possibilità di un suo rinnovo sono ridotte al lumicino. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Claudio Raimondi durante l’edizione odierna di Sport Mediaset, sul trequartista turco ci sarebbe anche l’interesse della Fiorentina. Gattuso l’ha già allenato ai tempi del Milan e ne era un suo estimatore al Napoli: dunque, potrebbe chiederlo alla società. Sul giocatore c’è anche l’interesse di Inter e Juventus.