La suggestione Mandzukic per la Fiorentina tramonta prima di nascere. Ecco quale sarà la nuova squadra del giocatore della Juventus

L’attaccante della Juventus Mario Mandzukic ha deciso la sua prossima avventura. Il giocatore, come riferito anche stamani, era stato cercato da tante squadre tra cui anche la Fiorentina, ma alla fine se l’è aggiudicato l’Al Duhail. Il centravanti croato sarebbe già in Qatar per le visite e le successive firme. Sky Sport precisa che per lui il contratto sarà di 18 mesi e i bianconeri ricaveranno dalla sua cessione bianconeri 5 milioni di euro.