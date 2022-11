La Svizzera batte il Camerun…con un gol di un camerunense. La grande occasione fallita dall’ex viola Seferovic

La Svizzera che ha eliminato l’Italia nei gironi di qualificazione, esordisce ai Mondiali battendo il Camerun per 1-0.

A decidere l’incontro, ironia della sorte, è stato un gol realizzato al 48′ da Breel Embolo, attaccante camerunese naturalizzato svizzero, con un tap-in ravvicinato. Il giocatore non ha esultato proprio per rispetto per le sue origini.

Al 95′ ha avuto una grande occasione per raddoppiare, l’ex Fiorentina, Haris Seferovic, che si è fatto respingere la conclusione, quasi a botta sicura, da un difensore avversario (palla poi terminata in angolo).