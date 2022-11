La Svizzera che ha estromesso l’Italia dai Mondiali convoca un ex “bomber” della Fiorentina

Il commissario tecnico della Svizzera, Murat Yakin, ha oggi diramato la lista dei 26 convocati per Qatar 2022. La nazionale elvetica, che si è qualificata prima nel proprio girone di qualificazione, a dispetto dell’Italia, si presenterà al Mondiale con due calciatori che militano in Serie A: Ricardo Rodriguez del Torino e Michel Aebischer del Bologna.

Ma non solo. Da ormai qualche tempo al centro dell’attacco, anche Haris Seferovic prenderà parte alla competizione più importante del panorama calcistico. Il centravanti, che giocò a Firenze nelle stagione 2010/11 e 2012/13 (con un totale di appena otto presenze), non trovò fortuna alla Fiorentina, non realizzando alcuna rete in maglia viola. Oggi in prestito in Turchia, al Galatasaray dal Benfica, l’ex viola guiderà l’attacco di Yakin insieme a Embolo e Okafor.