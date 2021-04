La svogliata indolenza di Biraghi e il tacco mancato di Ribery. Venuti alla Cafù

La Fiorentina trova a Verona la sua oasi, nel deserto di una classifica pur sempre arida. Non c’è da stropicciarsi gli occhi per il gioco e neanche per la (inesistente) furia agonistica, ma solo da fregarsi le mani per la vittoria.

Biraghi – 5 – Fronteggia Faraoni con svogliata indolenza. Sempre ai margini dell’azione.

Ribery – 4 – Un tiro strozzato e un tacco mancato che, fortunatamente, apre la strada a Bonaventura. Troppi palloni persi.

Venuti – 6,5 – Salva un gol respingendo sulla linea di porta, confeziona l’azione del rigore con una galoppata alla Cafù.

Vlahovic – 6,5 – Cecchino infallibile dal dischetto. Battaglia in solitudine commettendo e subendo un gran numero di falli.

