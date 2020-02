“La svolta quando ho lasciato la Fiorentina” Boruc fa 40 anni ma non si ferma più

La carriera di un portiere di calcio può essere davvero lunga. Un’ulteriore conferma arriva attraverso l’ex estremo difensore della Fiorentina, Artur Boruc, che da diversi anni ormai gioca in Inghilterra. Ora è al Bournemouth e, nonostante abbia compiuto 40 anni, ancora non ha intenzione di fermarsi, anzi.

“Non ci sono segreti ad essere onesti – ha detto Boruc al Daily Echo – solo lavorare duro e cercare di fare sempre il tuo meglio. Ho cambiato la mia mentalità a 30 anni per essere onesto. Mi sono sentito come se ci fosse qualcosa che stesse cambiando nel mio corpo. Non era più così facile perdere peso. Successe quando lasciai la Fiorentina (nel 2012) e sono rimasto senza squadra per un po’ e non sapevo che cosa avrei fatto. Ho trascorso un paio di mesi a correre nel parco. Ma ho notato che senza un appropriato allenamento, un allenamento da portiere, non è così facile essere pronti per affrontare le partite. Ho cominciato a cambiare il mio tipo di lavoro e di approcciarmi al calcio”.