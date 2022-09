La tallonite di Nico Gonzalez un problema da risolvere il prima possibile. E la convocazione con l’Argentina…

La Fiorentina ha tremendamente bisogno di Nico Gonzalez. In questa stagione l’argentino si è visto poco, pochissimo, a causa di una tallonite che lo sta assillando da qualche settimana. In Serie A per lui soltanto 18 minuti tra Empoli e Cremonese, in Conference una partita da titolare con gol contro il Twente all’andata e altri 18 minuti al ritorno.

Una sola partita intera e un problema da risolvere il più velocemente possibile. La sosta per le nazionali incombe, così come la sua convocazione con l’Argentina. E vederlo andare in sudamerica, dopo un inizio di stagione così complicato, sarebbe davvero una beffa.