La “tassa D’Ambrosio”: c’è sempre lui a firmare la beffa della Fiorentina

Hai giocato nella Fiorentina, magari da giovane, vuoi non segnarle almeno un gol contro? E’ una regola che vale più o meno per tutti, compresi difensori non certo dal gol abituale come Danilo D’Ambrosio, passato proprio da Firenze tra il 2005 e il 2007, prima di sviluppare la sua carriera altrove. Con quello di ieri, sono già 2 i gol segnati dal classe ’88 contro la squadra viola: il primo esattamente due anni fa, quando la Fiorentina di Pioli stava strappando un punto a San Siro, sfiorando la vittoria, e fu proprio D’Ambrosio a siglare il gol-beffa del 2-1 finale, dopo una serie di episodi arbitrali a dir poco discutibili. Ieri sera nessun caso decisivo alla moviola ma un esito ugualmente beffardo per la Fiorentina, colpita sempre nel finale dallo stesso difensore, che per le sorti viola sta diventando sempre più una vera e propria tassa.

