La telefonata di Commisso: I complimenti a Gonzalez, Igor…e i ringraziamenti al portafortuna Betori

Il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, al termine della partita vinta dalla Fiorentina contro l’Empoli, ha chiamato la squadra per complimentarsi di questo successo che mantiene i viola ampiamente in corsa per l’Europa.

Il numero uno viola ha parlato personalmente con Gonzalez, autore del gol decisivo, e con Igor che ha fatto un’altra buona prestazione.

Inoltre Commisso ha fatto giungere i propri ringraziamenti anche al Cardinale Betori, arcivescovo di Firenze, che è una sorta di portafortuna per la squadra gigliata che, con lui in tribuna, molto spesso vince.