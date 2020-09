La telenovela infinita per Torreira, tra richieste di prestito e un prezzo ancora da stabilire

Il Corriere dello Sport di oggi sottolinea come su Lucas Torreira, centrocampista dell’Arsenal, il Torino abbia abbassato i fari mentre la Fiorentina, seppure in silenzio, resti alla finestra, pronta ad intervenire nel caso in cui si presentasse l’occasione per farlo. Ma c’è di più. Alcune fonti inglesi fanno sapere che l’interesse per il regista dei ‘Gunners’ è abbastanza alto da parte di molti club, ma nessuno è disposto a sborsare cifre significative per aggiudicarselo. Fiorentina, Torino e Roma sarebbero interessati al prestito del giocatore, mentre l’Atletico Madrid lo vorrebbe soltanto in caso di partenza del centrocampista Thomas Partey. Vedremo come proseguirà questa vicenda di mercato che coinvolge più squadre sia in Italia che all’estero

