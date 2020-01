La telenovela Saponara è giunta al termine: Trovata sistemazione per il trequartista

E’ stata una sorta di telenovela, ma alla fine, come previsto, si è chiusa bene per tutte le parti in causa. Il Lecce ha chiuso per l’acquisto di Riccardo Saponara. Il club giallorosso ha chiuso l’accordo con la Fiorentina per prenderlo in prestito secco. Ieri in serata il trequartista è arrivato in Salento e oggi si sottoporrà alle visite mediche di rito.

Con il Lecce Saponara cercherà di cambiare le sorti di una stagione che, nella sua prima parte trascorsa al Genoa, è stata davvero deludente.