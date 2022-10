La testa di diversi è già in Qatar: come risponderà Jovic all’infortunio?

Il Mondiale si avvicina e la paura degli infortuni è tanta. Dybala e Di Maria insegnano. Come analizza il Corriere Fiorentino, è inevitabile che in queste settimane la testa dei giocatori sia rivolta anche alla Coppa del Mondo e che il rischio di un guaio fisico che comporti la convocazione è alto.

Tra i giocatori in bilico anche Luka Jovic, alle prese con un problema all’anca. Il serbo, per essere chiamato in Qatar, dovrà scalzare uno tra Vlahovic e Mitrovic e al momento sembra cosa ardua. L’attaccante viola forzerà il rientro con la maglia viola quando siamo ormai agli sgoccioli per il Mondiale?