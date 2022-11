La testa è già alla Sampdoria: c’è fiducia sul recupero di Amrabat. Nico e Sottil…

La Fiorentina tornerà subito in campo questo pomeriggio in vista della partita di campionato contro la Sampdoria. Da tenere sott’occhio sono specialmente tre giocatori, che nell’ultimo periodo, più o meno lungo, hanno avuto problemi fisici. Da una parte i due lungodegenti Sottil e Nico Gonzalez, dall’altra l’acciaccato Amrabat.

Se per i primi due sembra non esserci ancora nulla da fare, per il marocchino le speranze di recupero sono più alte. L’ex Hellas Verona ha dovuto rinunciare alla trasferta di Riga per un problema lombare, forse dovuta alle troppe gare giocate, ma per la partita di Marassi di domenica dovrebbe tornare regolarmente a disposizione. A scriverlo è il Corriere dello Sport-Stadio.