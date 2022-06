La timida concorrenza della Fiorentina per Bellerin: di mezzo ci sono l’Arsenal e la volontà del giocatore

I casi della vita e del mercato spesso riportano i personaggi sul luogo del “delitto”: sarebbe questo il caso della Fiorentina e dell’Arsenal qualora la candidatura di Hector Bellerin fosse davvero presa in considerazione. Con i Gunners il club viola ha appena finito di scontrarsi per Torreira e sul terzino la situazione sarebbe quantomeno analoga: reduce da un prestito al Betis, dove vorrebbe assolutamente tornare, e con l’esigenza degli inglesi di cederlo. Il prezzo naturalmente va ampiamente sulla doppia cifra, un costo che per Odriozola (e per lo stesso Torreira) la Fiorentina ha già rifiutato. AS in Spagna parla ancora della società viola tra quelle candidate a Bellerin, in compagnia di Roma e Juventus ma con questi presupposti non può che trattarsi di timido sondaggio.