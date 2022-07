La tiratina d’orecchi a Ikoné non manca mai: le pretese ancora non soddisfatte di Italiano

Un po’ direttamente in allenamento, un po’ in sala stampa ma il rapporto di amore-odio tra Vincenzo Italiano e Jonathan Ikoné resta sempre acceso e anche nel punto finale del tecnico sulle due settimane di ritiro a Moena l’argomento è venuto fuori, come scrive Repubblica. Al francese viene richiesta imprevedibilità e fantasia ma il tutto finalizzato alla realizzazione mentre l’ex Lille sembra ancora troppo fumoso, troppo legato ad un’estetica che raramente si concretizza. Sulle doti tecniche e l’apprezzamento di Italiano non ci sono dubbi ma la Fiorentina ha bisogno di un esterno che segni e sposti l’equilibrio delle partite, cosa che fin qui Ikoné ha faticato a mettere in pratica. Ora i test veri, contro avversari anche di prima classe, per capire se lo stimolo della gara prestigiosa possa ispirare il francese un po’ di più rispetto alle gare di Moena.