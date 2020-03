La toppa da due milioni messa sul Franchi per ridimensionare i problemi. Uno stadio con due situazioni diametralmente opposte. FOTO

Una toppa da quasi due milioni di euro (1,9 milioni di euro per la precisione), per fare interventi di manutenzione straordinaria all’interno dell’attuale stadio della Fiorentina. Ebbene sì, il Franchi ha bisogno di cure per ridimensionare i tanti problemi che ci sono all’interno. La Commissione Cultura e Sport di Palazzo Vecchio che ieri ha perlustrato l’impianto non ha potuto che rendersi conto di quello che era già chiaro da tempo.

Uno stadio però, il Franchi, che presenta due o addirittura tre realtà diverse tra di loro. La tribuna coperta sta bene, del resto è lì che la vecchia proprietà aveva lavorato molto per realizzare sky box, aree hospitality, seggiolini nuovi ad impatto scenico e quant’altro. La Maratona se la passa benino, mentre sono le curve a restare in sofferenza.

Intanto vi facciamo vedere alcune immagini dell’impianto: