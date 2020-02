La totale mancanza di un regista di livello: la causa dei principali problemi della Fiorentina

Passano gli anni, cambiano i giocatori e gli allenatori, ma il problema della Fiorentina resta lo stesso. Esattamente come la scorsa stagione, manca un giocatore a centrocampo che faccia da collante tra i reparti, dai cui piedi passino la maggior parte delle azioni. Perché che la squadra di Iachini abbia un problema nel fare gioco ormai è evidente. Difensori che lanciano lungo a cercare gli attaccanti, talvolta Castrovilli che riceve palla e prova ad involarsi da solo. Ma la mancanza di un regista come se ne vedeva una volta, si sente eccome. Prima il problema sembrava essere Badelj, ma ora che è stato relegato in panchina la storia non è cambiata. Pulgar, spostato in cabina di regia, tende ad oscurarsi e a scomparire, senza prendersi responsabilità, risultando quindi inutile. E c’è poco da fare, i lanci lunghi dalla difesa possono essere una soluzione talvolta, magari in ripartenza. Ma con le retroguardie avversarie schierate, incidere è veramente dura. Un problema a cui Iachini dovrà trovare presto una soluzione, perché un regista di livello non è arrivato, e non ci resta che aspettare il prossimo mercato. Ma da qui alla sessione estiva di tempo ce n’è ancora tanto, e nel mezzo una salvezza da conquistare e per niente scontata.