La tragedia: Muore a 32 anni giornalista argentino, tifoso della Fiorentina

Giornata di lutto per il giornalismo argentino e in particolare per la redazione del famoso quotidiano sportivo Olè. A soli 32 anni è morto il reporter Marcelo Pagliaccio (chiare origini italiane) mentre si trovava in vacanza in Brasile. Il giovane, dopo essere stato ad una festa a Florianopolis, ha deciso di fare un bagno in mare all’alba e, in una zona in cui l’acqua non era nemmeno profonda, è scomparso all’improvviso. Quando è stato ritrovato era praticamente già morto annegato per cause ancora tutte da accertare.

Pagliaccio era appassionato di calcio italiano ed era anche un tifoso della Fiorentina, circostanza questa che ci avvicina ancora di più al collega. La redazione di Fiorentinanews.com si unisce al dolore della famiglia e anche a quella dei suoi colleghi di giornale che in questo momento lo stanno piangendo.