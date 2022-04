La trasferta di Firenze lascia in eredità… quattro Daspo per i tifosi dell’Empoli

Un corollario amaro per quattro tifosi dell’Empoli che hanno partecipato alla trasferta di Firenze di una settimana fa: per loro infatti, come riporta Il Tirreno, è scattato il Daspo in seguito all’accensione e al lancio di fumogeni e petardi lungo il percorso che li portava dalla stazione di Santa Maria Novella allo Stadio Franchi. In particolare, facenti parte dei 400 giunti in treno e scortati su bus navette: il lancio sarebbe avvenuto all’altezza di Viale Lavagnini, con identificazione quasi immediata da parte di un mezzo della Digos. Per tre dei quattro il Daspo è di 2 anni, per il quarto invece durata più lunga, 6 anni, a causa di precedenti denunce già ricevute per reati “da stadio”.