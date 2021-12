La trasformazione di Gilberto: Da brutto anatroccolo con la Fiorentina a protagonista in Champions. VIDEO

Una vera e propria trasformazione. E’ quella che ha avuto l’ex esterno destro della Fiorentina, Gilberto Moraes Junior.

Dai tempi in cui era in Italia ad oggi, le sue prospettive sono decisamente cambiate. Con la maglia viola non aveva convinto, tanto che i dirigenti decisero di privarsi di lui piuttosto in fretta. Adesso, all’età di 28 anni, non solo gioca in Champions League con il Benfica, ma risulta anche essere decisivo in alcune partite.

Ieri sera ad esempio ha realizzato il gol del 2-0 nel match interno contro la Dinamo Kiev, un risultato che ha dato ai portoghesi il pass verso la seconda fase della competizione a discapito, nientemeno, che del Barcellona, superato ed eliminato all’ultima giornata.