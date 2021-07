La trattativa a rilento tra il Crotone e il Torino può favorire la Fiorentina su Messias: “Basta che metta i soldi prima di Cairo”

Clima piuttosto agitato in casa Torino e pieno di incertezze in relazione al mercato, con il primo diktat che restano le cessioni secondo Tuttosport, specialmente quelle di chi ha ingaggio pesante. E così uno dei primi obiettivi come Junior Messias ancora non si è vestito di granata. Il quotidiano sottolinea come l’affare proceda a rilento nonostante la cifra non esorbitante richiesta dal Crotone, proprio perché la priorità resta lo sfoltimento della rosa. E così “basterà che la Fiorentina offra quei soldi prima che lo faccia Cairo, per portarsi a casa il giocatore”. Resta da capire se alla dirigenza viola il brasiliano interessa o meno come componente del trio offensivo.