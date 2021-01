La trattativa Caicedo va avanti: il giocatore apre alla Fiorentina, Inzaghi storce il naso

Continua la telenovela Fiorentina-Caicedo. Come si legge in un tweet di Niccolò Ceccarini il giocatore avrebbe aperto “le porte” al trasferimento alla Fiorentina. La Lazio chiederebbe ai viola circa 8 milioni. Chi è contrario, però, è l’allenatore biancoceleste Inzaghi che non vorrebbe privarsi di un giocatore che, quando è subentrato ha sempre fatto bene.

Seguiremo gli sviluppi, sicuramente anche la gara di domani potrebbe essere una ottima occasione per trovare una quadra.

Situazione Caicedo: apertura del giocatore al trasferimento in viola. La Lazio chiede 8 milioni. Inzaghi non vorrebbe privarsene ma la trattativa va avanti

— Niccolò Ceccarini (@NickCecca) January 5, 2021