Sembrava procedere sui binari giusti la trattativa che avrebbe portato Riccardo Saponara al Lecce. Secondo quanto riporta l’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio sul proprio sito però, tutto sarebbe attualmente in stand by perché manca l’ok da parte della Fiorentina che detiene il cartellino del giocatore. La causa dell’attuale no viola sarebbero alcuni contrasti diplomatici tra le due società.