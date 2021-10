La tregua armata tra Vlahovic e i tifosi della Fiorentina

Al fischio finale di Lazio-Fiorentina, Dusan Vlahovic è andato subito negli spogliatoi senza salutare i tifosi presenti all’Olimpico. A differenza di quanto fatto nel post-partita di Venezia, quando il serbo era stato insultato al termine della partita persa dalla squadra di Vincenzo Italiano. Sotto il curvino dei tifosi ospiti, si sono presenti capitan Biraghi e altri giocatori.

Una sorta di tregua armata tra gli ultras e il numero nove della Fiorentina, al quale i tifosi hanno fatto recapitare un messaggio – si legge su La Repubblica – in cui lo hanno invitato a non presentarsi al triplice fischio finale per evitare situazioni simili a quella di Venezia.