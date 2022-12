La tripletta del giocatore che non c’è

La Fiorentina batte l’Arezzo con una tripletta del giocatore che non c’è. L’esodato Marco Benassi che segna prima in mischia, poi con un gran tiro al volo e infine con un inserimento dei suoi. Ma è come se i gol li avesse fatti un fantasma. Benassi, infatti, come è noto, non è nella lista per il campionato né in quella per la Conference, può giocare solo le amichevoli, a carte e alla play station. Il quarto gol è firmato dal primavera Biagetti, subentrato a Venuti infortunato, forse anche grazie a un colpo di tacco mancato da Ikone (in fuorigioco?).

Le punte – Cabral, con la zucca cosparsa di nevischio, conferma di non aver ancora ritrovato il fiuto del gol e di non essere baciato dalla fortuna (uno dei due suoi tiri è stato respinto da un difensore a porta vuota). Saponara mette in mostra un gioco “da sera” dove tutti vestono “tute da lavoro”. Veloce di pensiero ma non altrettanto di gambe. Ikone pigia sull’acceleratore seminando avversari non all’altezza (ti piace vincere facile…), tuttavia il bilancio è comunque deficitario: nessun tiro in porta.

