La triste statistica della stagione della Fiorentina

Incredibile ma vero: in questa stagione la Fiorentina non ha ancora segnato un gol su punizione diretta. Lontani i tempi in cui Mati Fernandez, Ilicic, Pasqual o Veretout potevano inventarsi talvolta una magia da fermo, per non scomodare ovviamente i più grandi come Mutu o Batistuta (e sicuramente ne dimentichiamo qualcuno). Quest’anno, invece, neanche una gioia da calcio piazzato nonostante la presenza di Erick Pulgar, che almeno sulla carta veniva definito uno specialista. D’altronde a Bologna il cileno aveva più volte segnato su punizione, dimostrando di aver un ottimo piede. Cosa che però non ha replicato finora a Firenze, dove a parte la freddezza dal dischetto e qualche assist dalla bandierina, sinceramente ha deluso un po’. Talvolta le punizioni sono state battute anche da Vlahovic, con il suo sinistro più potente che preciso. Anche in questo caso però i risultati sono stati scadenti, con il serbo che è andato vicino a segnare solo contro la Roma quando ha spaccato la traversa. Insomma, ormai è evidente che la Fiorentina non abbia in casa uno specialista dei calci di punizione. Certamente non un dramma, ma anche un piccolo dispiacere: quando le cose si mettono male, avere qualcuno che ti risolve la situazione da fermo può fare davvero comodo.