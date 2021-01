La truppa al completo per Prandelli: i recuperi in extremis di Pezzella e Borja Valero

A minuti dovrebbe arrivare anche l’ufficialità da parte della società viola, ma della spedizione di domani a Napoli faranno parte anche gli uomini in dubbio, ovvero German Pezzella e Borja Valero. L’argentino e lo spagnolo hanno recuperato dai rispettivi fastidi muscolari, secondo Radio Bruno, e stanno salendo insieme al resto dei compagni sul pullman che condurrà il gruppo alla stazione per prendere il treno in direzione Napoli. Resterà da capire poi se il capitano della Fiorentina sarà in campo dal primo minuto.

