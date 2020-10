La UEFA annulla gli Europei U19 e l’Italia U20 si ritrova qualificata ai prossimi Mondiali

Salta un altro evento per la pandemia da Covid-19. La UEFA ha annullato gli Europei U19 che erano in programma in Irlanda del Nord. Il torneo fungeva anche da qualificazioni per i Mondiali U20 che si terranno dal 20 maggio al 12 giugno in Indonesia. Essendo saltato l’appuntamento i 5 slot disponibili per le squadre europee sono stati assegnati a seconda del coefficiente del turno di qualificazione UEFA. Ai Mondiali parteciperanno dunque per l’Europa Italia, Portogallo, Francia, Inghilterra e Olanda.

Nell’ultimo ritiro dell’Under20 di inizio ottobre tra i viola convocati erano presenti i due portieri Brancolini e Cerofolini, oltre ai due difensori Ferrarini e Ranieri.