La Uefa aspetta Torino: dalla possibile multa alla pena massima. Ecco cosa rischia la Juventus

Come riportato nei giorni scorsi, la UEFA ha aperto un’inchiesta ai danni della Juventus, per possibili violazioni del fair play finanziario (FFP). La Gazzetta dello Sport, però, afferma che non è tutto e che, a livello di sanzioni, ci potrebbe essere sì una semplice multa ma, nel caso in cui accertassero manovre dal club bianconero con l’intento di non far figurare passivi troppo alti, la pena massima potrebbe essere l’esclusione dalle coppe.

Tutto dipenderà dal fascicolo che la UEFA riceverà dalla Procura di Torino: da lì le ipotesi diventeranno più o meno concrete. Nel mirino quindi potrebbe figurare anche le operazioni che la Juventus ha fatto con la Fiorentina tra Chiesa e Vlahovic, due tra gli acquisti più onerosi degli ultimi anni del club torinese.