La UEFA celebra Mutu e la grande impresa della Fiorentina di Prandelli VIDEO

Tramite il proprio profilo Twitter ufficiale, la UEFA ha voluto ricordare una delle straordinarie imprese della Fiorentina di Cesare Prandelli in Europa. Dodici anni fa, infatti, la Viola sconfisse il PSV Eindovhen nella partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa Uefa. Nell’andata, giocata al Franchi, le due squadre pareggiarono per 1-1. Al ritorno in Olanda, Adrian Mutu vestì i panni del supereroe viola e con la sua doppietta (straordinario il primo gol su punizione) permise alla Fiorentina di vincere per 2-0 e di raggiungere le semifinali. Ecco il video:

