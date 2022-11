La UEFA incorona Saponara: è il suo il gol più bello della settimana di Conference League

Un destro preciso, da fuori area, che non ha lasciato scampo al portiere del Riga. A Riccardo Saponara non riescono gol brutti e anche ieri sera lo ha dimostrato. Il suo destro finito sotto al sette è stato premiato dalla UEFA come il gol della settimana di Conference League.

Nel post partita l’attaccante viola ha detto: “Spesso il mister mi riprende perché cerco sempre l’angolino al posto di cose più semplici. Ma se faccio questi gol… Ne vale la pena”. E come dargli torto.