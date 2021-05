La vera alternativa a Gattuso. Un quartetto come ‘opzione C’

La Nazione si concentra sul futuro tecnico della Fiorentina. I viola hanno puntato da tempo su Gattuso, ma il fatto che anche Conte, il campione d’Italia, sia in bilico, rende tutto confuso e imprevedibile. Rino non ha dato risposte definitive a nessuno, nemmeno a chi gli garantirebbe una coppa europea. E così la dirigenza gigliata sta studiando il piano B: Paulo Fonseca, che avrebbe già dato il suo gradimento alla proposta viola in attesa di un confronto vero e proprio per capire le intenzioni di rilancio della Fiorentina. Dietro Fonseca, rimangono Tedesco, Juric, Ferreira e Marcelino.