La vera certezza del mercato della Fiorentina. In arrivo un attaccante in grado di coesistere ed essere alternativo a Vlahovic

Il mercato di gennaio è già ufficialmente iniziato. Per quanto riguarda la Fiorentina c’è una certezza: Cutrone lascerà Firenze.

Arrivato a gennaio del 2020 dal Wolverhampton, Patrick ha avuto poco spazio e la decisione è stata presa. Su La Repubblica leggiamo che per lui resta solo da capire la destinazione con Sampdoria, Bologna, Parma e Benevento interessate.

Al suo posto arriverà un attaccante in grado di coesistere con Vlahovic e di essere alternativo: sempre sulla fonte citata vengono riportati i nomi di Caicedo (valutazione almeno 7 milioni di euro) e quello di El Shaarawy (che vuole tornare in Italia dopo l’esperienza in Cina), anche se la Roma è in vantaggio.