La vera rivoluzione di Commisso: la Fiorentina non è più un punto di passaggio

La Fiorentina come punto di arrivo, e non di partenza o passaggio. E’ questa l’idea di Rocco Commisso, che più volte ha manifestato la voglia di trasformare la squadra viola in un top club a tutti gli effetti. Uno di quelli in cui i giocatori non arrivano con l’idea di andarsene, ma di restare e vincere con addosso la maglia viola. Un percorso senz’altro lungo e difficoltoso, ma le cui basi si possono mettere già da adesso, in vista della prossima stagione. Fermo restando che la cosa più importante saranno i risultati, anche il mercato svolge un ruolo fondamentale. Acquistare giocatori forti, già “pronti”, che abbiano la capacità di essere decisivi è uno degli obiettivi della sessione estiva. Così come, allo stesso tempo, tenere a Firenze le colonne portanti della squadra: Milenkovic, Castrovilli, Chiesa, sono senza dubbio quelli che avranno più richieste. Ma la Fiorentina ha già fatto capire che l’aria è cambiata, che non funziona più come qualche anno fa, quando i campioni che nascevano in riva all’Arno erano già destinati, prima o poi, a partire. Commisso vuole fare della Fiorentina un top club, e a parole questo lo ha fatto capire più. Il prossimo mercato, sia in entrata che in uscita, sarà senza dubbio l’occasione per dimostrarlo con i fatti.