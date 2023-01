La versione della Fiorentina sulla mancata convocazione di Amrabat: “Il ragazzo è poco sereno”

Tra i giocatori convocati da Vincenzo Italiano per la partita contro il Torino in Coppa Italia, manca il centrocampista Sofyan Amrabat, che nelle ultime ore è stato coinvolto in diverse vicende di mercato. Per questo motivo, la società ha preferito estrometterlo dai convocati viola per la partita di domani al Franchi, vedendo il ragazzo poco sereno nelle ultime ore. Questa la versione ufficiale della Fiorentina.