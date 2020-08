La Viterbese, ma non solo: Cerofolini al centro del mercato di Serie C

Piace anche alla Viterbese l’estremo difensore aretino classe 1999 di proprietà della Fiorentina, Michele Cerofolini, su cui hanno messo però gli occhi anche il Padova e un altro paio di squadre del Sud Italia. La concorrenza per assicurarsi il giocatore sembra in effetti agguerrita, specie ora che il giocatore ha cambiato procuratore entrando nella scuderia di Michelangelo Minieri. Quest’ultimo, come si legge su cuorigialloblu.com, è in ottimi rapporti con il direttore sportivo dei veneti Sean Sogliano, il quale pare voler puntare forte sul giovane portiere della Fiorentina.

Quel che è certo – aggiungiamo noi – è che Cerofolini non rimarrà alla Fiorentina, ma sarà ceduto in prestito per tornare a giocare con continuità dopo l’infortunio al crociato di un anno fa.