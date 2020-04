La voglia di fare il salto di qualità, ma non solo: ecco perché Belotti può fare davvero al caso della Fiorentina

Batistuta, Toni, Gilardino. Quanto mancano attaccanti di questo genere a Firenze. Di quelli che segnano a raffica, predatori dell’area, che ti risolvono le partite quando sembrano non volersi sbloccare. Gomez ha deluso, Kalinic aveva dato l’idea di poterlo essere nella prima stagione di Sousa, salvo poi perdersi. Simeone non è mai sembrato capace di sbocciare definitivamente, Vlahovic e Cutrone sono ancora troppo giovani per potersi caricare di tale responsabilità. La soluzione allora potrebbe arrivare dal mercato, laddove la Fiorentina dovrebbe provare un grande colpo. Ma quali sono i giocatori tipo che potrebbero fare al caso della Viola? I nomi che vengono in mente sono vari, come ad esempio quello di Milik del Napoli oppure Belotti del Torino. Tra questi, il secondo potrebbe essere davvero un’opportunità come sottolineato anche da Costantino Nicoletti alla nostra redazione. D’altronde Belotti è giunto ad un punto della sua carriera in cui ha bisogno di fare il salto di qualità, anche in ottica Europeo 2021. E dato che difficilmente potrà ambire ad un top club, visto il rendimento non straordinario sia del Torino sia a livello personale quest’anno, la Fiorentina può essere la soluzione ideale. Una piazza storica, importante, con un progetto nuovo e ambizioso. E soprattutto, la possibilità di tornare quello di un tempo, di spiccare definitivamente il volo, di diventare l’idolo della tifoseria. Un attaccante vecchio stampo, forte fisicamente e bravo di testa, capace di segnare tanto se ben supportato. Chissà se Pradè lo ha già inquadrato, chissà se in silenzio ci sta lavorando. Per ora di nomi non ne escono, per ora qualcuno potrebbe parlare di fantamercato. E se invece non lo fosse?